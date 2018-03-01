社长带著职员一起上节目啦～朴轸永和GOT7一同出演《认识的哥哥》
综艺 2018年3月2日 星期五08:02 JiaJia
JYP这次也认真工作了（笑）这次他将带著旗下艺人GOT7，一同出演JTBC综艺节目《认识的哥哥》，仅仅看到出演名单，就让人期待不已。
昨日（1日），根据相关人士透露，GOT7确定出演JTBC综艺节目《认识的哥哥》，预计於本月（3月）中旬播出。
朴轸永也参与此次的节目录制，社长带著职员们一同出击《认哥》，想必会与「哥哥高校」里的成员们，带来趣味十足的化学反应吧！
另外，GOT7将於本月12日发表新迷你专辑《Eyes On You》，与孝琳合作的先行曲《只有你》已於上月（2月）28日公开。继去年（2017年）10月参与迷你专辑《7 for 7》主打歌《You Are》的作词、作曲后，成员们再次担任此次主打曲《LOOK》的作词、作曲，令粉丝期待。
（图片来源：TVDaily、JYP娱乐）
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留言/评论
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怎么也不带Twice一起上《认识哥哥》呢😊😊😊但还是期待这集节目
5小时前
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