李施彦恋爱中，已交往5个月！ 女友徐智胜曾与演EXO D.O.拍MV

《我独自生活》的李施彦恋情曝光！ 网友调侃：所以偶尔也非独自生活对吗XDD
今早有媒体报导称，演员李施彦不久前开始与演员徐智胜交往，两人是相识已久的前辈和晚辈，在确定彼此的心意后发展成恋人，李施彦还会去徐智胜居住的金浦地区进行约会。 据身边人透露，两人都是开朗愉快的性格，让看到他们的人也忍不住浮现笑意。
随后，李施彦所属社BS Company也证实了这一消息：「原本是前辈和晚辈的两个人最近发展成了恋人，已经交往5个月，正在互相了解。 」
李施彦2008年出演MBC电视剧《朋友，我们的传说》出道，之后参演tvN电视剧《请回答1997》开始受到瞩目，2016年到现在出演MBC真人秀《我独自生活》，去年还斩获了MBC放送演艺大赏真人秀部门的男子新人赏。 今年即将出演tvN电视剧《LIFE》。
徐智胜2005年出演KBS 2TV电视剧《玉琳成长日记2》出道，之后参演了KBS 2TV的《TV小说福熙姐姐（音）》、《为了儿子》等作品还曾在EXO综艺节目《EXO 90:2014》的「恐怖版」MV《I'm Your Girl》 里与D.O.演对手戏，饰演一名跟踪狂，颇为逗趣。
先是昨天全炫茂与韩惠珍因合作《我独自生活》而爆出恋情，今天又有李施彦的好消息，惹得网友调侃「我独自生活快要变成你独自生活」XDD还是祝福与恭喜他们啦！ ^^
（图源：TV DAILY, F2娱乐，《I'm Your Girl》MV截图）
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