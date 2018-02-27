《Super TV》独自一人的「东海剧场」：讲述出道经过及美丽初恋
综艺 2018年2月28日 星期三09:03 JiaJia
从这一集也可以看出许多关於东海的「小细节」！尤其是「东海剧场」，虽然小时候过得不宽裕，但东海云淡风轻地说著过去，为了家庭并默默努力的模样，实在是太让人心动了～
於上周五（23日）在XtvN播出的综艺节目《Super TV》，因为节目环节而被淘汰下车的东海，在吃饱喝足后，於车上独自一人进行「东海剧场」，和大家分享了出道经过及美丽初恋。
东海表示，小时候家里很困难，但只要是人都会肚子饿，他就捡可乐罐卖钱、买泡面吃。若是真的很饿、饿到不行了，就会在教会里吃饱饭，或者用水填饱肚子。
虽然年纪小，但东海已经有要为家里赚钱的想法。他利用凌晨的时间送报纸。而喜欢跳舞的他，买了SM的磁带。看到SM的选秀资讯，重点是练习费用由公司全额支出，东海和爸爸说：「这里有提供钱，可以成为歌手。」14岁的他独自从木浦前往首尔，参加选秀。看著许多参赛者，东海心想：「就是我了，合格者就是我。」结果，一次就选秀合格。
顺著话题，开启回忆之旅的东海，也分享了自己的初恋。初恋是个很可爱的女生，东海形容，如果有100个男孩子，会有97个喜欢那个女孩子的。知道BB CALL的号码后，东海主动联系那个女生。东海告白：「你好，我是东海。你看著好漂亮，听到后给我打电话吧。」然后电话马上就来了！描述回忆的东海，看起来还是特别幸福。
节目组还特别编辑了这一段，超可爱> <小编重播好几次！「你，很可爱啊」、「你，很漂亮啊」，是害羞的东海～而东海与初恋的故事，在交往99天后画下句点。过程中，东海的笑容不断，完美演绎「初恋最美」～
（图片、影片来源：XtvN《Super TV》）
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