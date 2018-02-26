防弹少年团V的「绅士手」，完全就是高情商的表现啊
明星 2018年2月27日 星期二08:00 Rui
这两周的韩国娱乐圈性丑闻连环大爆发，不少大咖都出现在了加害者名单中，一时让民众们「谈虎色变」。 其实除了这「情节严重」的性侵丑闻外，圈内借机揩油地更是多不胜数！ 不过也有不少艺人可是坦荡荡的君子，wuli大势防弹少年团的成员V还有「绅士手」哦。
日前韩网上公开了一段「2017美国音乐颁奖礼」的录影，V就是其中的主人公。 结束拍摄的女记者听到音乐后开心起舞，之后更是激动地抱住V。
作为大势爱豆的V自然见惯了这类疯狂的粉丝，於是一脸淡定地回抱住了女记者。 看到女记者身穿性感的露背装，V虽然拥抱了他，但是双手却一点儿也没碰到对方的美背，一直停留在半空中。 不仅回应了女记者的热情，也照顾到了粉丝们的心情，不得不说V的高情商。
其实，V的「绅士手」的对象不仅仅是女生。 EXO成员伯贤也有享受过哦。 此前两人一同参加了「首尔歌谣大赏」，V看到伯贤后开心地打招呼，走路时V突然把手放到了伯贤的头上，原来两人的前面有一排电灯，伯贤并未注意到，V为了防止对方撞到头而伸手保护他。
「图：网路」
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