利特因为造型师说「偶像不能有腿毛」全部剃光光，结果河成云的腿更惊人！
综艺 2018年2月23日 星期五12:00 MiJimin
你身边的男性是否也有一双「偶像腿」？原来男偶像是不可以有脚毛的～！？对发育旺盛时期的男生们，真的是一大困扰啊～！快来看看两位的美腿…。
Mnet综艺节目《看见你的声音》这一回邀请到男团Wanna One完整体，11人一字排开，这也是节目组的特邀歌手名单中，人数最多的一次。
节目同样准备了六组歌手，要带给Wanna One考验，究竟谁是实力者？谁又是音痴，而轮到第五组的女生职业性质，设定为其中一个是脱毛店老板，也顺势带到了关於「脱毛」的话题。
主持人利特表示，在偶像活动时期，因为造型师说：「偶像不能有腿毛。」，自我管理严格的他，就一直保持著【无毛状态】，很干脆的拉起裤管，给大家看了一下自己的腿，Wanna One成员看了，也纷纷说到很白、很美等等的惊叹语。
结果，河成云立刻插话说：「我从出生开始，手臂跟腿上就不长毛了。」结果一站出来，就秀出了美腿，自然的美腿让全场超惊艳啊～！成云你腿美成这样，小编我身为女生真的感到好羞愧啊～！！！
▼利特美腿 & 成云美腿
纯天然的果然是很不一样，河成云的腿根本就是美少女才会拥有的啊…。
（截图自：Mnet Official）
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