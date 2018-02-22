GD入伍倒数4天！济州岛美食之旅+大方与粉丝合照
明星 2018年2月23日 星期五09:30 Sani
还有4天，GD就要去服兵役了！ 近日不断有网友在济州岛遇到GD，GD也非常大方地与粉丝合照，所以和GD近距离接触的机会就在这几天的济州岛？ （误）
GD生於1988年，今年即将满30周岁，不久前刚刚宣布将在2月27日入伍服兵役，而太阳也紧随其后将在3月12日入伍，看来V.I.P们要做好等待的准备了T^T
其实从去年底的BIGBANG演唱会结束后，GD就十分低调地一直窝在济州岛打理咖啡厅「Untitled,2017」和保龄球馆「AC. III. T」，还有销售YG艺术家MD商品的「All That YG」等等，只为赶在入伍前2月25日见证咖啡厅的开业（GD已经从Monsant café撤资哦）：
而近日不断有路人目击到，GD出没於济州岛各个美食餐厅，见到粉丝还会应邀拍照，这位PO主的老公就有幸与GD单独合照，还握了手！
路人表示：「GD超帅，脸超小~」
素颜的GD还是非常让人心动啊！ 少年感一点都没变~
不要拦我，我要立即飞去济州岛碰运气（划掉）单纯地旅游了~~~
（图源：网路，YG）
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留言/评论
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Lee Mei Kua tats why i said i wan go korea every day and night...
5小时前
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淨穎 高敏熊 我們應該這時候去才對，不應該過年前去，問小逸有沒有遇到GD 😁
1小时前
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