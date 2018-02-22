没有角色难得倒他！这就是李秉宪的大萤幕魅力

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1991年出道至今，已47岁的李秉宪，演出了许多电影以及人气电视剧，更因为说著一口流利的英语，以及帅气东方人外型而进军好莱坞，魅力席卷全球。



不过李秉宪也不是专门演出大卖座的商业电影，近年来他所挑选的电影剧本都各具特色，角色区隔相当大，发挥程度之高令人激赏。一同回顾一下这几部电影中李秉宪的优异表现。

▲《偷天对决》（原名《Master》）



这部由李秉宪与姜栋元、金宇彬演出的电影，描述大规模的全民诈骗案，李秉宪在一出场就扮演类似贾伯斯一样的CEO，顶著一头银白色头发，站在大型说明会的舞台上向大家说明他的美好愿景，殊不知这是一宗科技诈骗，他所饰演的陈贤弼一角是聪明又狡猾的犯罪首领，主导著所有的方向，不可一世的样子跟警方对峙到底。



▲《单身骑士》（原名《Single Rider》）



李秉宪与孔晓振的首度合作，李秉宪是一位大雁爸爸，在韩国辛苦工作将妻儿送往澳洲生活，在一次偶然的机会他临时决定前往澳洲，却发现妻儿似乎有了自己的生活，不再需要爸爸。在这部电影中李秉宪几乎没有与孔晓振的对话，仅仅在一旁观察著太太与儿子在澳洲如何生活，片中李秉宪不断露出哀伤的眼神，独坐沉思，令人感到相当不舍。这部电影的结局也相当令人惊讶，李秉宪不用台词但却充分表达了一个无助父亲的心情。



▲《南汉山城》



这是描述丙子战争的一部历史电影，李秉宪与金伦奭两大演技派演员各饰演主和派与主战派的大臣，李秉宪饰演的崔鸣吉是主和派，忍辱负重带来对方的条件，试图建议皇帝避免无谓的伤亡，但被朝鲜大臣批斗到无地自容，最终仍旧无法战胜，皇帝脱下了龙袍的同时，李秉宪也为朝鲜的未来流下悔恨的泪水。这部戏中对照金伦奭主战派的积极，李秉宪显得温和坚毅。



▲《那才是我的世界》



李秉宪一登场的呆瓜头发型令人眼睛一亮，这部电影的前半小时他几乎都低头发著传单不发一语，感觉对世界充满埋怨，是一个生活中的失败者。当他遇见离家多年的母亲，加上严重自闭症的小弟，却让他找到了生命的意义。



李秉宪饰演一位过气的拳击冠军，冠军光环并不能当饭吃，因自卑而表现出对周围人事物充满攻击性，他对母亲有所埋怨，被母亲误会没照顾好弟弟也放弃解释，但当他发现母亲心中的苦，以及站在舞台上耀眼发光的弟弟，他别过头去默默流下眼泪，这是另一个成功诠释社会上小人物的李秉宪。



《那才是我的世界》於2月23日即将在台上映，而李秉宪继2009年的《IRIS特务情人》后睽违9年重返小萤幕，并与金银淑作家合作的《Mr.Sunshine》也即将於今年7月播出，日前刚释出预告已经掀起话题讨论。

照片：《偷天对决》《单身骑士》《南汉山城》《那才是我的世界》

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