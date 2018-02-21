有求必应的粉丝互动也很强！颜值又高又够宠粉——秀智
明星 2018年2月22日 星期四10:30 Rui
你家本命够宠你吗？ 说到与粉丝互动的明星，大家肯定能够罗列出一大串的某某某某某。 但是提及热情地和粉丝互动，自然有几位要脱颖而出了。
比如娱乐圈最具代表性的宠粉实力派IU，她曾为等待自己已久的粉丝们送上500份汉堡+可乐套餐，还在烤肉店偶遇粉丝时大手笔请客，每次听到这样的故事，小编都觉得你们遇到了好偶像。
其实「国民初恋」秀智宠溺起粉丝来也让别人羡慕不已。 不久前秀智就举办了粉丝签名会，除了本国的粉丝外，还有不少来自国外的粉丝们前来，一位戴著花头巾的阿拉伯裔女粉丝尤其引人注目，她送给秀智一条浅蓝色白花头巾，并亲自为秀智戴上，秀智开心地接受了这位粉丝的礼物，还摆出各种POSE ，是不是很漂亮呢？
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这不是秀智第一次使用粉丝们所送的礼物，粉丝们送的兔耳朵帽、军帽和花环她都拿来戴。 看到自家本命戴上自己送的礼物，粉丝们一定超幸福吧？
「图：PANN」
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