《RM》史上最弱的一组诞生了？！看到成员组合忍不住点点头…XD

（有雷，慎入）从分组开始就不寻常，不只如此，最后还有反转！到底是谁能笑到最后呢？果然《Running Man》无法让人掉以轻心啊～
於上周日播出的SBS综艺节目《Running Man》，送走女嘉宾李多熙、具荷拉、薛仁雅、gu9udan美娜后，成员们展开「土地争夺竞赛」！要玩游戏当然要先分组，制作组要成员们来个「默契考验」，四个同时坐下的成为一组，另外四个同时站著的人成为一组。结果…本集的分组名单出炉了！
宋智孝、池锡辰、梁世灿和李光洙组成「池后辈队」，
刘在锡、HAHA、全昭旻和金钟国组成「刘前辈队」。
看到成员名单的瞬间，HAHA表示：「我们这一组绝对会赢的！」与另外一组的庆典气氛相比，背叛长颈鹿、小不点、王鼻子大哥和懵智聚在一起，全都乱了套，一直说著：「我们这样（分组）是不行的！」
而以往都是「在锡队」和「钟国队」，此次出现刘在锡和金钟国成为队友的情形，於是要重新定下队名。金钟国出了主意，说是「前辈队」和「后辈队」，因为刘在锡1991年出道，池锡辰1992年出道，所以就变成「刘前辈队」和「池后辈队」啦～
这样的组合也让全昭旻忍不住说：「还是第一次觉得（队友里）没有比我弱的人。」让哥哥们哈哈大笑。
不过，别以为组成了「最强队伍」，小伙伴们就会相亲相爱。其实还是吵吵闹闹，争执不休呢XD
被称为「史上最弱」的「池后辈队」，以为他们会就此团结？情况好像更糟了，李光洙还摸到「牛屎」，成为名副其实的「臭手」！（笑）
最后的最后，究竟是谁住套房、谁睡在溜冰场上呢？还没看这一集的，赶快去看吧～（看到最后，小编也不由自主地跟著紧张起来！）
（图片、影片来源：SBS《Running Man》）
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