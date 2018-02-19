《我家的熊孩子》首度公开金钟国的房间！「什么东西都舍不得丢的男人」
综艺 2018年2月20日 星期二09:02 JiaJia
妈妈们的反应太有趣了，加上挚友张赫的到来，也为节目带来不少看点～
将於本月（2月）25日播出的SBS综艺节目《我家的熊孩子》，公开预告影片。
演员张赫为了挚友金钟国出演节目，他表示自己本身也很喜欢看《我家的熊孩子》。
不过，妈妈们却纷纷要张赫讲话大声一点，因为她们听不清楚（笑）。张赫连忙低下头来说「明白了」，慌张的表情相当可爱。
接著，出生502个月的金钟国和妈妈一同亮相。
VCR播出「不明物体」，妈妈们疑问的问道：「这个是什么啊？」
镜头拉远，原来是金钟国的大腿肌。大家还以为是屁股呢，引起骚动XD
金钟国首度公开房间，他表示，只要有东西拿进房子里，就不会再拿出去，他从来没有丢过东西。妈妈看到以后频频说著「真丢人啊」，引发笑声。
连14年前演唱著《一个男人》的鞋子，金钟国也完整保存。金钟国说：「这么有意义的东西怎么舍得丢掉啊。」让妈妈频频摇头：「真是受不了！」还有所谓的「潘朵拉盒子」，里面究竟还放了什么东西呢？超级好奇吧，请锁定节目罗～
（图片、影片来源：SBS《我家的熊孩子》）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻