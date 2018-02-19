Yeri要不要这么可爱？ 看到万人宠爱的BANDABI竟然吓到逃跑
明星 2018年2月20日 星期二09:39 Rui
平昌冬季残奥会的吉祥物BANDABI是一只可爱的亚洲黑熊，萌萌的样子深受大众们的喜爱，谁知道它却让Red Velvet的Yeri伤心了。
最近韩网上的一张gif图片成为了焦点，是去年7月SBS《人气歌谣》中的一个画面。
Red Velvet在2018平昌冬奥会特辑上演唱了《红色味道》，成员们的手里拿著冬奥会吉祥物白老虎和亚洲黑熊，正认真地唱著歌，谁知道BANDABI突然出现在了舞台上， 正唱的起劲的Yeri一抬头就看到了黒黑大大的BANDABI，吓得她花容失色，立刻跳到了旁边，纯真模样像个孩子。
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这么可爱的我，竟然被Yeri嫌弃了，好伤心~
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「图：」
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留言/评论
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忙內Yeri 跟隊長IRENE 都會害怕會動的東西有可能被嚇到就會有出現不一樣的反應 所以心中的害怕不要想
就要說忙內被嚇到成員鬧著她玩逃跑很可愛
8小时前
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藝琳跟柱現除了人之外會動的東西都會怕XDD
8小时前
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