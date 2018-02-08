《BLACKPINK House》点阅数破 4000 万 惊喜大活动等著 Blink！
KPOP 2018年2月9日 星期五13:00 施乃琪
明天又是要准时收看《BLACKPINK House》的日子罗！在 Blink 们的热情支持下，节目点阅数已经突破了 4000 万大关，而 BLACKPINK 也准备了惊喜活动等著大家，快来一探究竟！
《BLACKPINK House》的官方 Instagram 帐号本周公布了一段影片，并写道：「Blink 注意！在累积点阅数突破 4000 万之际，我们要来公布惊喜活动了！」
「当独一无二的 BLACKPINK 实境节目《BLACKPINK House》点阅数达到 8800 万，就会有个惊人的大活动来到 Blink 身边了！」公告中写道：「光看影子都好玩，除了要死守《BLACKPINK House》直播外，也别忘了一看再看，全力实现公约啊～」
想知道 BLACKPINK 究竟准备了什么样的惊喜吗？那明晚九点（韩国时间）一定要锁定在 Youtube、V LIVE 上播出的《BLACKPINK House》第 6 集罗！
（照片来源：YG Entertainment）
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