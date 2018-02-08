《BLACKPINK House》點閱數破 4000 萬 驚喜大活動等著 Blink！
KPOP 2018年2月9日 星期五13:00 施乃琪
明天又是要準時收看《BLACKPINK House》的日子囉！在 Blink 們的熱情支持下，節目點閱數已經突破了 4000 萬大關，而 BLACKPINK 也準備了驚喜活動等著大家，快來一探究竟！
《BLACKPINK House》的官方 Instagram 帳號本週公布了一段影片，並寫道：「Blink 注意！在累積點閱數突破 4000 萬之際，我們要來公布驚喜活動了！」
「當獨一無二的 BLACKPINK 實境節目《BLACKPINK House》點閱數達到 8800 萬，就會有個驚人的大活動來到 Blink 身邊了！」公告中寫道：「光看影子都好玩，除了要死守《BLACKPINK House》直播外，也別忘了一看再看，全力實現公約啊～」
想知道 BLACKPINK 究竟準備了什麼樣的驚喜嗎？那明晚九點（韓國時間）一定要鎖定在 Youtube、V LIVE 上播出的《BLACKPINK House》第 6 集囉！
（照片來源：YG Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
留言/評論