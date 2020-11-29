金宣虎电视剧作品大回顾！原来看过这么多熟悉的角色都是他啊~

从《疯了，因为你！》的「千万吻戏」到《加油吧威基基2》的校服造型，金宣虎早已带给大家很多惊喜了耶！

最近因为《Start-Up》而爆红的演员金宣虎其实2009年就开始演话剧，并且因为出众的外貌和暖男性格收获很高人气，被称为「大学路爱豆」，2017年开始涉足电视剧领域后也很快就打出自己的一片天地，今天就来完整回顾一下他的小萤幕作品吧！

首先是KBS电视剧《金科长》，这是他从话剧转战电视剧的出道作品，饰演哲学系出身的财务部忙内宣相泰：



《最强送餐员》的男二号吴真圭。 金宣虎当时是去试镜男配角，结果被选为第二男主角！他演过的大部份角色都比较端正，只有这个吴真圭，是一个被家里赶出去的富二代，剧情前半段真的很小混混：



MBC《Two Cops》里的男二号孔秀昌。 这次也是金宣虎原本试镜忙内刑警，结果被选中演更重要的角色XD孔秀昌是一个诈骗犯，肉身昏睡、灵魂却到处游走并附身於男一号，而因为是灵魂出窍状态，所以一直穿著同一身衣服。



《疯了，因为你！》男主角金来菀，《两天一夜》里提到的「观看次数超过千万的吻戏」就是来自这一部！





tvN《百日的郎君》男二号郑载允，明明有脸盲症却唯独能认出女主角，十分聪明，和男主角的关系也很有趣。



JTBC《加油吧威基基2》男主角车宇植，与初恋重逢的生计型歌手。 金宣虎开始演电视剧时已经30多岁了，大家原以为没机会看到他穿校服的样子，没想到剧中有回忆高中时代的戏份，令粉丝们一本满足：





tvN《抓住幽灵》男主角高智硕，讲的是地铁警察队的故事，所以有很多流泪流汗甚至流血的镜头，但也有很多穿制服的戏份！经常有人拿出来问「这是金宣虎哪一部作品」~





然后就是今年热播的《Start-Up》啦！金宣虎饰演男二号韩志平，身为天才投资人，为了还债而创业，对於帮助过自己的人充满温情。



此外还客串过《你的管家》、《就算死也喜欢》、《那个男人的记忆法》：



（图源：各剧剧照）

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