T-ara 终於反击 拒绝前东家注册团名专利
KPOP 2018年1月19日 星期五11:56
对於T-ara的前所属社MBK娱乐，相信不少粉丝都会冠以「猪队友」来形容，只因这十年来T-ara可说是被坑惨了！而她们也终於开始反击，拒绝MBK申请将团名注册商标。
T-ara在去年12月底结束了与MBK娱乐的专属合约，同时MBK於去年12月28日向韩国专利局申请了「T-ARA」这一名字的专利，如果成功，那么成员们在今后10年内都不得以T-ara的名义活动，就算更改组合名称，但若是要唱T-ara的歌，也要向MBK支付版权费。
MBK的行为引起海内外的粉丝强烈不满，认为是强行打压成员的做法。其后更连番爆出了成员恋爱、收受金钱和跑车等不实消息，都疑似是MBK抹黑成员的手段。
而T-ara成员们终於反击！17日，她们向韩国专利局提交了拒绝MBK注册团名商标理由的申请书，代表律师更表示：「根据商标法，确实存在拒绝MBK申请注册该商标的理由，我们已经提交了拒绝注册的相关申请，如果该申请未被接纳，MBK成功注册的话，T-ara方面也将会再次正式提出异议申请。」
看来成员们这次是做好守护「T-ara」的决心啦！
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