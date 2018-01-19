T-ara 終於反擊 拒絕前東家註冊團名專利

對於T-ara的前所屬社MBK娛樂，相信不少粉絲都會冠以「豬隊友」來形容，只因這十年來T-ara可說是被坑慘了！而她們也終於開始反擊，拒絕MBK申請將團名注冊商標。

T-ara在去年12月底結束了與MBK娛樂的專屬合約，同時MBK於去年12月28日向韓國專利局申請了「T-ARA」這一名字的專利，如果成功，那麼成員們在今後10年內都不得以T-ara的名義活動，就算更改組合名稱，但若是要唱T-ara的歌，也要向MBK支付版權費。



MBK的行為引起海內外的粉絲強烈不滿，認為是強行打壓成員的做法。其後更連番爆出了成員戀愛、收受金錢和跑車等不實消息，都疑似是MBK抹黑成員的手段。



而T-ara成員們終於反擊！17日，她們向韓國專利局提交了拒絕MBK註冊團名商標理由的申請書，代表律師更表示：「根據商標法，確實存在拒絕MBK申請註冊該商標的理由，我們已經提交了拒絕註冊的相關申請，如果該申請未被接納，MBK成功註冊的話，T-ara方面也將會再次正式提出異議申請。」

看來成員們這次是做好守護「T-ara」的決心啦！

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