《Super TV》第1集预告「刚开始就散漫的爱豆们」！利特：已经开始录制了，神童：先叫外卖吃吧！ 《不是机器人啊》俞承豪&蔡秀彬浪漫甜美的「流星雨KISS」剩下的集数就走花路吧～！ 你最希望谁担任《尹食堂》的工读生？韩网票选前五名让人难以抉择！ 女星们都曾穿过同款连衣裙～橙、蓝、白各显妖娆魅力 Krystal：f(x)的空白期，对粉丝觉得抱歉！成员们都很喜欢音乐，很想发专辑！ BoA携手李相烨出演《认识的哥哥》就在明晚 还记得他们合作过的韩剧吗～？ 这只女团「疯了」，歌曲太魔性洗脑！ 这表演这画风这装束这动作，真的是非常80年代! 惠利用手写信传达《Two Cops》终映感言！会认真回顾、反省，展现出更好的模样！ 久违的SUHO月刊 记录杜拜美景美人 监狱剧结束了，监狱综艺来了！能否延续监狱题材的人气？ 刷新纪录！《与神同行》在台票房超越《尸速列车》荣登最卖座电影啦～！ T-ara 终於反击 拒绝前东家注册团名专利 HIGHLIGHT梁耀燮时隔6年solo回归！ 2月中旬发片 《Voice2》要来了！ 李荷娜喊话：很想再次出演 《记忆中的美好歌声》任时完大赞剧中童星表现 《孝利家民宿2》路人拍到润娥和孝利开车兜风 金在中行程满满 生日见面会前夕将为《EDaily 文化大奖》颁奖！ 万众瞩目的「主人公」闪电回归！善美甫发片立刻横扫音源榜

退伍后的 JYJ 成员金在中，彷佛要将空白期的时间全部补齐，加倍活跃的满满行程让许多粉丝都欣喜不已。就在生日见面会前夕，金在中也将抢先担任颁奖典礼的颁奖人！

事务所 C-JeS Entertainment 於昨日（19 号）宣布，金在中将於 23 日在适中文化会馆的大剧场现身，为第五届《EDaily 文化大奖》颁奖典礼担任演唱会部门的颁奖人。

多年前便开始担任公演舞台总监、亲自筹划演唱会的金在中，每每举行公演或见面会总是一票难求；加上已出道十四年的经历，作为演唱会部门颁奖人可谓十分合适。

另一方面，金在中也将於韩国时间 27 日傍晚六点，在首尔的奥林匹克公园 SK 手球场举行《2018 Kim Jae Joong J-Party ＆ Mini Concert》，有幸运抢到票的粉丝，别忘了好好代替向隅的粉丝为在中庆生罗！



（照片来源：C-JeS Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究