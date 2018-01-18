金在中行程满满 生日见面会前夕将为《EDaily 文化大奖》颁奖！
KPOP 2018年1月19日 星期五08:54 施乃琪
退伍后的 JYJ 成员金在中，彷佛要将空白期的时间全部补齐，加倍活跃的满满行程让许多粉丝都欣喜不已。就在生日见面会前夕，金在中也将抢先担任颁奖典礼的颁奖人！
事务所 C-JeS Entertainment 於昨日（19 号）宣布，金在中将於 23 日在适中文化会馆的大剧场现身，为第五届《EDaily 文化大奖》颁奖典礼担任演唱会部门的颁奖人。
多年前便开始担任公演舞台总监、亲自筹划演唱会的金在中，每每举行公演或见面会总是一票难求；加上已出道十四年的经历，作为演唱会部门颁奖人可谓十分合适。
另一方面，金在中也将於韩国时间 27 日傍晚六点，在首尔的奥林匹克公园 SK 手球场举行《2018 Kim Jae Joong J-Party ＆ Mini Concert》，有幸运抢到票的粉丝，别忘了好好代替向隅的粉丝为在中庆生罗！
（照片来源：C-JeS Entertainment）
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