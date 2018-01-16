《和游记》李升基＆车胜元发功对峙花絮，没有CG时真的狂笑场啊～！

《和游记》李升基＆车胜元发功对峙花絮，没有CG时真的狂笑场啊～！

韩剧   2018年1月16日   星期二11:14   MiJimin  

孙悟空（李升基　饰）和牛魔王（车胜元　饰）这一对也是满满的相爱相杀，还记得他准备毁掉魔王建筑物的那一幕吗～？！一起来看看两人互相发功的花絮吧～！

tvN《和游记》孙悟空怨怼牛魔王协助陈善美（吴涟序　饰）让他戴上了金刚箍，让他变成了爱情的奴隶，对陈善美爱意也越渐加深，心中的矛盾也就越大…。

而剧组公开的花絮中，孙悟空找牛魔王算帐的那一幕，两人对峙时发功的画面，而少掉了CG，拍摄时就是两个人对著空气运功，相当卖力地演这一段的两人，认真到肌肉有感啊…：

拍摄时会一直笑场～

但身为专业的演员还是非常的认真！

李升基脖子痛…

车胜元腋下痛…

说到腋下…，车胜元每次要展现我有狐臭的演技，也是蛮牺牲的～XD

（截图自：tvN DRAMA）

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留言/评论
  • I-Lin Liang
    Yvonne LauDaria Chang我好愛車大叔！❤️❤️😂😂（李昇基是裡面最幸福演員，只有他可以穿這麼多大衣了，其他人都穿好單薄）
    1小时前
  • Yumi Chang
    有愛（劃錯重點）
    2小时前
  • Judy Kuan
    真的被車大叔笑死!!超好看
    2小时前
  • 林芯瑩
    OO Lin 跟我們想的一樣尷尬哈哈哈哈哈
    1小时前
  • 黃珮勳
    好笑又好看，會被車大嬸笑翻
    3小时前
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