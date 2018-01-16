《和游记》李升基＆车胜元发功对峙花絮，没有CG时真的狂笑场啊～！
韩剧 2018年1月16日 星期二11:14 MiJimin
孙悟空（李升基 饰）和牛魔王（车胜元 饰）这一对也是满满的相爱相杀，还记得他准备毁掉魔王建筑物的那一幕吗～？！一起来看看两人互相发功的花絮吧～！
tvN《和游记》孙悟空怨怼牛魔王协助陈善美（吴涟序 饰）让他戴上了金刚箍，让他变成了爱情的奴隶，对陈善美爱意也越渐加深，心中的矛盾也就越大…。
而剧组公开的花絮中，孙悟空找牛魔王算帐的那一幕，两人对峙时发功的画面，而少掉了CG，拍摄时就是两个人对著空气运功，相当卖力地演这一段的两人，认真到肌肉有感啊…：
拍摄时会一直笑场～
但身为专业的演员还是非常的认真！
李升基脖子痛…
车胜元腋下痛…
说到腋下…，车胜元每次要展现我有狐臭的演技，也是蛮牺牲的～XD
（截图自：tvN DRAMA）
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留言/评论
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Yvonne LauDaria Chang我好愛車大叔！❤️❤️😂😂（李昇基是裡面最幸福演員，只有他可以穿這麼多大衣了，其他人都穿好單薄）
1小时前
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OO Lin 跟我們想的一樣尷尬哈哈哈哈哈
1小时前
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