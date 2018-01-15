BLACKPINK Lisa VS李世荣VS金请夏：一齐散发紫色魅力～

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皮肤白皙的Lisa、李世荣、金请夏，配这件紫色透视衬衫美美哒！

▼在《和游记》中饰演僵尸的李世荣特效化妆的时候好恐怖，但「正常化」之后，是不是这样一对比就显得更美呢？



大眼睛炯炯有神~演技更是棒棒的，存在感超强！ 呃，言归正传，搭配了卡其色高腰包臀裙，搭配出了典型的性感成熟OL装。



▼BLACKPINK Lisa在Busan One Asia Festival的开场表演舞台上穿过。 搭配大红色短裙，呼应酒红色蝴蝶结领结，但深紫色和大红色不太适合。 好在Lisa身材和比例都好，穿什么都好看。



▼请夏小姐姐全程是坐著的，所以看不到是怎么搭配的~这么看下来，白皙的皮肤很适合紫色，是吧？





▲这件衬衫是Not your rose品牌的Chocker frill blouse (Purple)，紫色透视+白色半边褶边+酒红领结，如此难融合的元素集合在一起，使得下装可选择余地很少，整体造型容易low掉。 如果换做是你，会选择怎么搭配呢？

图：tvN、TVDaily、chunghaioiworldss

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