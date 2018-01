义气! ARMY遗憾缺席金唱片奖,Wannable代替为防弹应援! EXO-L和ARMY又开骂了!!BTS粉丝火大骂人 EXO粉丝「躺枪」 Wanna One昨澳门举行粉丝见面会 开骚前先跟粉丝媒体会面 《Running Man》成员们猜想「宋智孝&金钟国」的爱情线,已开始有蛛丝马迹~?! 还记得李瑞镇许下的《尹食堂2》15%的收视公约吗?看来真的有机会实现啦! CNBLUE八周年!公开女友视角所牵的那只手,原来女主人公根本是「自导自演」啊~! 因许多《机智牢房生活》的观众都在模仿「小迷糊」语气!李圭亨亲自教学需掌握的要点! MAMAMOO Solar彩排时腰部受伤 恐难参加《偶运会》 刘智泰加入 BH Entertainment 成为李秉宪与韩孝周的师弟啦! 《认哥》洪锡天:「希澈带著漂亮且丰满的女人来了」,竟让「宇宙大明星」惊慌的宣布要早退? 防弹少年团与四万 Army 相见欢 「我们永远一起幸福吧」! 来自国民初恋丁海寅的问候 人生首场见面会3/4台湾登场 2PM 佑荣回归在即!谈兵役「预计今年下旬入伍,全员合体大概要等四、五年」 史上最帅工读生出街!朴宝剑现身济州岛超市 《孝利家民宿2》你开始期待了吗? 传奇向传奇致敬!《SM Station 2》BoA、Siedah Garrett 携手 纪念〈Man in the Mirror〉问世卅周年 「讨厌我就别关注吧」 南太铉直球回击恶意网友! T-ara「收跑车巨款」谣言得到澄清! 《Section TV》公开道歉 《看见你的声音5》回来啦!原班人马主持群预告1月26日首播,大家期待吗~? L搭档高雅罗&成东日! 主演JTBC新剧《Miss汉谟拉比》5月开播 今年最受期待的「甫成年」偶像是谁呢?Wanna One 朴志训夺压倒性胜利! 「长大后成为像 Kai 一样耀眼的青年吧!」日本粉丝为 EXO Kai 庆生 集资捐款助病童 一起庆祝吧!神话出道廿周年 《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》3 月登场 「柳大尉」出巡!宋仲基陪总统工作,一举一动都帅出新天际 李秀满朴轸永身家上涨超400亿,梁铉锡就看著不说话 善美和PRISTIN周洁琼是怎么消化这件“番茄炒鸡蛋”的? 「图多」偶像运动大会上班路 大势爱豆们不约而同都选择了这件单品!! 韩版《花样男子》导演全基尚车祸逝世,愿一路走好

留言/评论