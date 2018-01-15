2PM 佑荣回归在即！谈兵役「预计今年下旬入伍，全员合体大概要等四、五年」
KPOP 2018年1月15日 星期一13:16 施乃琪
今日傍晚 2PM 成员佑荣就要带著新专辑〈分手时刻〉，睽违五年半地只身回归了。抢先接受访谈的他，除了聊聊新专辑外，也透露了即将入伍的消息！
佑荣於本日（15 号）在首尔江南区的咖啡馆，为即将发行的个人迷你二辑举行团体访谈。席间被问及许多人都很关心的兵役问题时，佑荣大方地表示：「应该会在今年下旬去（当兵）」。
「其实我自己是想尽快去体验然后早点当完兵，但跟著团体一起活动后，以为个人的抉择很容易，於是就先专注於做自己做得到的事情，」他说：「结果做著做著，当兵的时间就晚了。」
去年成员玉泽演已经率先当兵去，眼看大家都将於不同时期陆续入伍，佑荣也说：「因为当兵需要时间，总觉得我们可能满长的一段时间。（全员团聚）至少也要等到四到五年后吧！」
无论如何，携手走过多年的 2PM 让粉丝 Hottest 都十分放心地守候他们。现在就来看看佑荣的最新主打歌预告，别忘了锁定稍晚公开的完整 MV 罗！
（照片与影片来源：JYP Entertainment）
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