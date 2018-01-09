韩国电影第一次！《下女的诱惑》入围英国电影学院奖最佳外语片奖
电影 2018年1月10日 星期三10:55 施乃琪
由金珉禧、河正宇、赵震雄与金泰璃主演的《下女的诱惑》，自 2016 年上映后便好评不断，令朴赞郁导演的声势再攀巅峰，如今更入围了英国电影学院奖 (BAFTA) 最佳外语片！
英国电影学院奖於 9 日宣布了今年的入围作品，其中《下女的诱惑》脱颖而出成为最佳外语片候选作品，将与来自法国的《她的危险游戏》、安洁莉娜裘莉执导的《弑父：柬埔寨女孩的回忆》、俄罗斯片《当爱不见了》以及来自伊朗的《新居风暴》角逐奖项。
英国电影学院奖的权威性与公信力相当於美国奥斯卡奖，而《下女的诱惑》这次便创下韩国电影首度攻入典礼的纪录，光是入围就意义非凡。
先前《下女的诱惑》早已荣获第 69 届坎城电影节作品奖、夺下美国洛杉矶影评家协会最佳外语片头衔及美术奖，也在许多海外电影网站上备受好评。
想知道《下女的诱惑》是否有机会为韩国再创纪录，就别错过 2 月 18 日举行的英国电影学院奖颁奖典礼罗！
（照片来源：CJ Entertainment、BAFTA）
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