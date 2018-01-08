Gummy、Ailee在《HT3》演唱对方的经典OST！还一起合唱《You Are My Everything》呢！

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在4日播出的《Happy Together3》中，是「朝嘴社团：唱我的歌吧」特辑。

由歌手Gummy、Ailee、脸红的思春期、Rhythm Power出演节目，他们各自唱了在练歌房喜欢唱的歌。



Gummy挑战了Ailee在《鬼怪》中演唱的OST《像初雪般走向你》，她也表示：「为了尊敬后辈，也是我非常喜欢的歌曲。」充满悲切的嗓音，获得了大家的好评。原唱Ailee也表示：「感觉就像是姊姊的歌一样，真的唱得太好了。」



Ailee则挑战了Gummy在《太阳的后裔》中演唱的OST《You Are My Everything》，在歌曲中展现了她自己专属的高音，一旁的Gummy听到更拿起了麦克风一起合音，两人一演唱完也让所有人都起立鼓掌。



而因为是「唱我的歌吧」特辑，朝嘴社团的成员也和出演的歌手们在大学路的练歌房，看著有哪些人唱了自己的歌，只要点了自己的歌就可以提早下班。最后，获得第一的是脸红的思春期，她们也下去和点歌的人一起唱呢！



（图：KBS）

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