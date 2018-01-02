2018 年通杀音源榜第一人⋯⋯朴孝信新歌〈冬季的声音〉再度温暖无数人！

怀抱著为歌迷即时送上新年礼物的心情，朴孝信在 2018 年第一刻公开了新歌〈冬季的声音〉，尽管时机不利於音源成绩，他仍成功地横扫所有音源榜！
以本日（2 号）上午的数据为准，朴孝信的特别单曲〈冬季的声音〉在 MelOn、Genie、Mnet、Bugs、NAVER Music、Olleh Music、Soribady 以及 Monkey3 共八座音源网站即时榜上全数获得第一名，风光地成为 2018 年第一位「通杀」排行榜的主角。
特别的是，去年 2 月底韩国众音源网站决定改制，使得午夜发行的音源不再享有优势（当天中午才会开始计算成绩）。尽管如此，朴孝信於 1 月 1 日 0 点发行的歌曲，仍一如既往地成为音源赢家。
对此，经纪公司 Glove Entertainment 表示：「很感谢喜欢〈冬季的声音〉的大家。我们想，大家是感受到了歌手想送上新年礼物的心情，因此才有了好成绩吧！」并转达了朴孝信的想法：「以后也会努力继续送上能让歌迷们感到幸福的音乐，还请大家多多关注。」
（照片来源：parkhyoshin.official、Glove Entertainment / 影片来源：감성음악）
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