MBC演艺大赏 2017：完整得奖名单！

今天晚上是2017 MBC演艺大赏！看看以下的名单！
▼Show情景剧部门女子新人奖：薛仁雅
▼Show情景剧部门男子新人奖：歌手KAI
▼生存型综艺女子新人奖：韩彩英
▼生存型综艺男子新人奖：李施彦
▼Radio部门女子新人奖：郑柔美
▼Radio部门男子新人奖：文天锡
▼Radio部门优秀奖：李闰珉（YRUMA）、徐京锡
▼Radio部门最优秀奖：朴俊亨、郑京美
▼年度作家奖：李静荷《我独自生活》
▼年度PD奖：《蒙面歌王》
▼MC奖：李尚敏、李在恩（音）
▼Music Show特别奖：少香
▼生存型节目特别奖：尹正秀
▼情景剧部门特别奖：梁东根
▼人气奖：Block B成员P.O、韩银贞
▼最佳团体奖：《异地的魔法师》
▼Best Couple奖：朴娜莱＆旗安84
▼功劳奖：《Radio Star》
▼Show情景剧部门女子优秀奖：朴韩星（因朴韩星未能到现场出席，梁东根代领）
▼Show情景剧部门男子优秀奖：金贤哲
▼生存型节目女子优秀奖：韩惠珍
▼生存型节目男子优秀奖：梁世炯、Henry
▼Show情景剧部门最优秀奖：金国镇
▼生存型节目女子最优秀奖：朴娜莱
▼生存型节目男子最优秀奖：朴明秀
▼年度综艺节目奖：《我独自生活》
▼大赏：全炫茂
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