MBC演艺大赏 2017：完整得奖名单！

MBC演艺大赏 2017：完整得奖名单！

综艺   2017年12月29日   星期五19:26   Sani  

今天晚上是2017 MBC演艺大赏！看看以下的名单！

▼Show情景剧部门女子新人奖：薛仁雅

▼Show情景剧部门男子新人奖：歌手KAI

▼生存型综艺女子新人奖：韩彩英

▼生存型综艺男子新人奖：李施彦

▼Radio部门女子新人奖：郑柔美

▼Radio部门男子新人奖：文天锡

▼Radio部门优秀奖：李闰珉（YRUMA）、徐京锡

▼Radio部门最优秀奖：朴俊亨、郑京美

▼年度作家奖：李静荷《我独自生活》

▼年度PD奖：《蒙面歌王》

▼MC奖：李尚敏、李在恩（音）

▼Music Show特别奖：少香

▼生存型节目特别奖：尹正秀

▼情景剧部门特别奖：梁东根

▼人气奖：Block B成员P.O、韩银贞

▼最佳团体奖：《异地的魔法师》

▼Best Couple奖：朴娜莱＆旗安84

▼功劳奖：《Radio Star》

▼Show情景剧部门女子优秀奖：朴韩星（因朴韩星未能到现场出席，梁东根代领）

▼Show情景剧部门男子优秀奖：金贤哲

▼生存型节目女子优秀奖：韩惠珍

▼生存型节目男子优秀奖：梁世炯、Henry

▼Show情景剧部门最优秀奖：金国镇

▼生存型节目女子最优秀奖：朴娜莱

▼生存型节目男子最优秀奖：朴明秀

▼年度综艺节目奖：《我独自生活》

▼大赏：全炫茂

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留言/评论
  • B Lee Lin
    要在哪裡看直播？ 我都找不到。
    19小时前
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