MBC演藝大賞 2017：完整得獎名單！

MBC演藝大賞 2017：完整得獎名單！

綜藝   2017年12月29日   星期五19:26   Sani  

今天晚上是2017 MBC演藝大賞！看看以下的名單！

▼Show情景劇部門女子新人獎：薛仁雅

▼Show情景劇部門男子新人獎：歌手KAI

▼生存型綜藝女子新人獎：韓彩英

▼生存型綜藝男子新人獎：李施彥

▼Radio部門女子新人獎：鄭柔美

▼Radio部門男子新人獎：文天錫

▼Radio部門優秀獎：李閏珉（YRUMA）、徐京錫

▼Radio部門最優秀獎：朴俊亨、鄭京美

▼年度作家獎：李靜荷《我獨自生活》

▼年度PD獎：《蒙面歌王》

▼MC獎：李尚敏、李在恩（音）

▼Music Show特別獎：少香

▼生存型節目特別獎：尹正秀

▼情景劇部門特別獎：梁東根

▼人氣獎：Block B成員P.O、韓銀貞

▼最佳團體獎：《異地的魔法師》

▼Best Couple獎：朴娜萊＆旗安84

▼功勞獎：《Radio Star》

▼Show情景劇部門女子優秀獎：朴韓星（因朴韓星未能到現場出席，梁東根代領）

▼Show情景劇部門男子優秀獎：金賢哲

▼生存型節目女子優秀獎：韓惠珍

▼生存型節目男子優秀獎：梁世炯、Henry

▼Show情景劇部門最優秀獎：金國鎮

▼生存型節目女子最優秀獎：朴娜萊

▼生存型節目男子最優秀獎：朴明秀

▼年度綜藝節目獎：《我獨自生活》

▼大賞：全炫茂

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留言/評論
  • B Lee Lin
    要在哪裡看直播？ 我都找不到。
    14小時前
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