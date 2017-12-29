MBC演藝大賞 2017：完整得獎名單！

今天晚上是2017 MBC演藝大賞！看看以下的名單！
▼Show情景劇部門女子新人獎：薛仁雅
▼Show情景劇部門男子新人獎：歌手KAI
▼生存型綜藝女子新人獎：韓彩英
▼生存型綜藝男子新人獎：李施彥
▼Radio部門女子新人獎：鄭柔美
▼Radio部門男子新人獎：文天錫
▼Radio部門優秀獎：李閏珉（YRUMA）、徐京錫
▼Radio部門最優秀獎：朴俊亨、鄭京美
▼年度作家獎：李靜荷《我獨自生活》
▼年度PD獎：《蒙面歌王》
▼MC獎：李尚敏、李在恩（音）
▼Music Show特別獎：少香
▼生存型節目特別獎：尹正秀
▼情景劇部門特別獎：梁東根
▼人氣獎：Block B成員P.O、韓銀貞
▼最佳團體獎：《異地的魔法師》
▼Best Couple獎：朴娜萊＆旗安84
▼功勞獎：《Radio Star》
▼Show情景劇部門女子優秀獎：朴韓星（因朴韓星未能到現場出席，梁東根代領）
▼Show情景劇部門男子優秀獎：金賢哲
▼生存型節目女子優秀獎：韓惠珍
▼生存型節目男子優秀獎：梁世炯、Henry
▼Show情景劇部門最優秀獎：金國鎮
▼生存型節目女子最優秀獎：朴娜萊
▼生存型節目男子最優秀獎：朴明秀
▼年度綜藝節目獎：《我獨自生活》
▼大賞：全炫茂
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