是演技天才、更是努力派！朴志训新剧《幻像恋歌》饰演双重人格的王恋上刺客，四大角色海报公开～

封面的两张海报都是「朴志训」！！太厉害了，表情变化成不同的两个角色～～～。

KBS2 奇幻古装新剧《幻像恋歌》公开了四位主演的人物海报，其中，朴志训所饰演的拥有双重人格的王面孔，格外让人印象深刻。



《幻像恋歌》改编自人气同名网漫，讲述两个性格截然相反的男人和深爱他的女人，一段青涩和极度执著的奇幻古装爱情剧。



【人物简介，四人四色的海报】

▼朴志训同时饰演太子「史祖弦／厄诡」，两人性格截然相反的角色。一个是真心爱上一个女人，知道自己要活下去原因的男人，一个是相信拥有长时间的执著和嫉妒才是真爱的男人。一张面孔充满著温暖与柔情，另一张面孔却有著致命魅力的气魄。



▼洪艺智饰演刺客「延月」，是家族灭门惨案中的唯一幸存者，为了报仇雪恨，她隐姓埋名当了刺客。之后扮成宫女潜入王宫，试图行刺却中了王事先设好的陷阱。



▼至佑饰演太子妃「陈彩莲」，金华陈氏家族陈茂达的女儿，名门千金，身处在宫中权力争斗的中心点。



▼黄熙饰演史祖弦同父异母的哥哥「史祖勇」，野心满满地渴望夺权。



▼《幻像恋歌》首波预告，明年一月播出：



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