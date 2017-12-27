2018首尔跨年就来这里！乐天世界塔上演新年烟火秀+音乐会

这是以韩国最高建筑物为主体的跨年盛会，既有音乐、美景又有美丽的烟火，一起留下倒数新年的难忘回忆吧！
位於首尔蚕室的乐天世界塔高555公尺、拥有123楼层，已经代替63大厦成为韩国第一高楼。前段时间因为圣诞，已经装点得十分美丽了：
而今年的最后一天，这里还将举办一场盛大的跨年活动！
12月31日晚20:30分开始举办庆祝音乐会，由洪真英、女团UREKA等多组歌手出演，带来Trot、原声演唱和K-POP等精彩舞台。 到了23:57，就开始新年倒数喽！
比较特别的是，因为2018年是狗年，而乐天世界塔有123层，所以届时将由123名属狗的志愿者一齐按下按钮，进行长达123秒的倒数仪式，随后就是1万5000发的多媒体烟火秀！
倒数之后还没结束哦，00:07~00:40还有NEW YEAR音乐会，一定很热闹啦~
现场设有观众座位区，可将乐天世界塔和石村湖美景一并收入眼底。 按先后顺序入场，具体位置可以参考文末的图片~
到时候主办方会发放暖暖包给大家，不过以小编在首尔钟路的普信阁看敲钟跨年的经验，首先还是要穿暖啊！！ 围巾手套羽绒服自然不能少，为了拍美美的照片，行动电源也不要忘记哦~^^
【乐天世界塔跨年资讯】
时间：2017年12月31日20:30~2018年1月1日00:40
地点：乐天世界塔及石村湖一带，可搭乘地铁2号线或8号线在蚕室站下车，由10号出口前往观众座位区。
费用：免费。
（图源：乐天世界塔官网及FB、IG）
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