2018首爾跨年就來這裡！樂天世界塔上演新年煙火秀+音樂會

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這是以韓國最高建築物為主體的跨年盛會，既有音樂、美景又有美麗的煙火，一起留下倒數新年的難忘回憶吧！

位於首爾蠶室的樂天世界塔高555公尺、擁有123樓層，已經代替63大廈成為韓國第一高樓。前段時間因為聖誕，已經裝點得十分美麗了：



而今年的最後一天，這裡還將舉辦一場盛大的跨年活動！



12月31日晚20:30分開始舉辦慶祝音樂會，由洪真英、女團UREKA等多組歌手出演，帶來Trot、原聲演唱和K-POP等精彩舞臺。 到了23:57，就開始新年倒數嘍！

比較特別的是，因為2018年是狗年，而樂天世界塔有123層，所以屆時將由123名屬狗的志願者一齊按下按鈕，進行長達123秒的倒數儀式，隨後就是1萬5000發的多媒體煙火秀！



倒數之後還沒結束哦，00:07~00:40還有NEW YEAR音樂會，一定很熱鬧啦~

現場設有觀眾座位區，可將樂天世界塔和石村湖美景一併收入眼底。 按先後順序入場，具體位置可以參考文末的圖片~



到時候主辦方會發放暖暖包給大家，不過以小編在首爾鐘路的普信閣看敲鐘跨年的經驗，首先還是要穿暖啊！！ 圍巾手套羽絨服自然不能少，為了拍美美的照片，行動電源也不要忘記哦~^^



【樂天世界塔跨年資訊】

時間：2017年12月31日20:30~2018年1月1日00:40

地點：樂天世界塔及石村湖一帶，可搭乘地鐵2號線或8號線在蠶室站下車，由10號出口前往觀眾座位區。

費用：免費。



（圖源：樂天世界塔官網及FB、IG）

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