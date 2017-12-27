2018首爾跨年就來這裡！樂天世界塔上演新年煙火秀+音樂會

這是以韓國最高建築物為主體的跨年盛會，既有音樂、美景又有美麗的煙火，一起留下倒數新年的難忘回憶吧！
位於首爾蠶室的樂天世界塔高555公尺、擁有123樓層，已經代替63大廈成為韓國第一高樓。前段時間因為聖誕，已經裝點得十分美麗了：
而今年的最後一天，這裡還將舉辦一場盛大的跨年活動！
12月31日晚20:30分開始舉辦慶祝音樂會，由洪真英、女團UREKA等多組歌手出演，帶來Trot、原聲演唱和K-POP等精彩舞臺。 到了23:57，就開始新年倒數嘍！
比較特別的是，因為2018年是狗年，而樂天世界塔有123層，所以屆時將由123名屬狗的志願者一齊按下按鈕，進行長達123秒的倒數儀式，隨後就是1萬5000發的多媒體煙火秀！
倒數之後還沒結束哦，00:07~00:40還有NEW YEAR音樂會，一定很熱鬧啦~
現場設有觀眾座位區，可將樂天世界塔和石村湖美景一併收入眼底。 按先後順序入場，具體位置可以參考文末的圖片~
到時候主辦方會發放暖暖包給大家，不過以小編在首爾鐘路的普信閣看敲鐘跨年的經驗，首先還是要穿暖啊！！ 圍巾手套羽絨服自然不能少，為了拍美美的照片，行動電源也不要忘記哦~^^
【樂天世界塔跨年資訊】
時間：2017年12月31日20:30~2018年1月1日00:40
地點：樂天世界塔及石村湖一帶，可搭乘地鐵2號線或8號線在蠶室站下車，由10號出口前往觀眾座位區。
費用：免費。
（圖源：樂天世界塔官網及FB、IG）
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