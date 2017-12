人气女团BLACKPINK在耶诞节前夕,公开将於25日提供免费的《So Hot》Cover曲音源的消息,为粉丝们献上惊喜耶诞礼物啦。

22日YG娱乐透过官网上传了BLACKPINK《So Hot》Cover曲预告照。



宣布BLACKPINK即将在25日於2017《SBS歌谣大战》中展现的Wonder Girls《So Hot》cover音源,在表演当天(25日)晚上9点,会透过YouTube和SoundCloud免费公开,为粉丝献上特别的耶诞礼物。

在今年推出了首档团体综艺《BLACKPINK HOUSE》,并且以《As If It's Your Last》获得YouTube今年最佳MV大放异彩的怪物新人BLACKPINK,会如何改编前辈歌手Wonder Girls的《So Hot》舞台,带给歌迷全新感受,引发大家的好奇与期待。

Laura @KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究