【影片】新歌發佈會：人氣女團 (G)I-DLE 改名為 i-dle 重新出發：「續約後想帶來改變，感覺很痛快！」

女團 i-dle 談及改名後，首次回歸活動的感想。
今天（19日）下午4點，i-dle（成員：薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華）於首爾江南區朝鮮宮殿首爾江南THE GREAT HALL舉行第八張迷你專輯《We are》發行紀念記者會。
i-dle 於5月2日迎來出道七週年，並宣布將團名由「(G)I-DLE」改為「i-dle」。透過這次改名，她們重新確立了不受「女性」、「性別」等既有框架所定義的團體身份，預告將帶來更加無界限的音樂與概念。
薇娟表示：「從出道開始，就有很多人對團名括號裡的『女』(G) 感到疑惑。我們也曾說過，等團名變得更廣為人知、我們也更有實力之後，就把那部分拿掉。其實我們一直以來在介紹時也都是說i-dle，這次感覺像是真的找回了屬於我們的名字。」
她還說：「這次在續約、發行新專輯，邁向全新開始的同時，以i-dle這個名字展開活動，感到很開心。其實以前也有些人會困惑『女』這一部分到底要不要唸出來，現在希望大家能輕鬆地叫我們i-dle，真的覺得很爽快，也很愉快。」
雨琦補充道：「那個名字我們用了七年，最近用英文介紹時有時還會不自覺說出『G』，但這也是適應的過程。我們已經完成了續約，也迎來新起點，正因為想帶來變化，才進行了改名。」
另一方面，i-dle 將於傍晚6點發行第八張迷你專輯《We are》的音源，並在官方YouTube頻道直播與粉絲們互動。
▼i-dle 新歌〈Good Thing〉MV 公開：
▼i-dle〈Girlfriend〉先行曲 MV：
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