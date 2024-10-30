【影片】金佑錫&姜娜言公開戀情後！一起出席新劇發佈會：表情冷漠、氣氛尷尬

兩人因戲生愛！經紀公司也承認戀情了，他們在新劇《0課時是Inssa Time》殺青之後開始交往、正在以美好的感情互相了解中，但發佈會上似乎太過刻意的避嫌了...。

網路新劇《0課時是Inssa Time》記者發佈會在首爾江南區清潭洞的一指藝術廳舉行，這也是男女主角金佑錫（金宇碩）和姜娜言承認戀情後，首度在活動上同框宣傳，對於他們生疏刻意拉開距離的模樣，表示是因為非常緊張的關係。





兩人在上週末被爆出戀愛說之後，透過經紀公司承認了戀情，稱他們是透過這部劇發展成為現實生活中的戀人關係，兩人正在小心翼翼地互相了解中，也希望大家以溫暖關愛的眼光支持他們。



《0課時是Inssa Time》講述一位邊緣人成為匿名APP「Inssa Time」的管理者，從而獲知全校所有學生的秘密，加入了一直渴望的人氣王團體後發生的故事。



▼金佑錫飾演人氣最高的學生「姜宇彬」，身為大型企劃公司的練習生，被所有學生推崇為完美的存在。





▼姜娜言飾演渴望成為人氣王的「金智恩」，個性純真容易心軟，想成為受歡迎的人，但實際上卻是存在感為零的女孩。





▼預告，11月10日首播：



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