宋慧喬邊佑錫安普賢Jennie都去參加他們的婚禮！兩位長腿男神現場熱聊

這是誰的婚禮啊？竟然集齊了宋慧喬、安普賢、邊佑錫和BLACKPINK Jennie等人氣明星。

日前，宋慧喬更新了個人IG，表示「祝賀我的妹妹」、「帥氣的我們」，並公開了和新娘的合影。新娘是與宋慧喬合作了多年的知名化妝師安聖熙（音譯），她和未婚夫、知名攝影師朴宗河（音譯），喜結連理。 因新郎、新娘都是業界翹楚，且多年來與明星們合作，因此婚禮上除了宋慧喬之外，還驚現多位頂流明星的身影。



邊佑錫和安普賢被其他賓客的鏡頭捕捉到站在一起聊天，身材高挑的兩人在人群中十分顯眼。

Jennie選擇了黑白色系的賓客look，白色襯衣上疊穿了黑色針織衫，打造優雅氣質，手拎一隻白色愛馬仕包包，休閒又貴氣。席間，Jennie還用相機記錄下了新人的幸福時刻，真心為朋友感到開心。





지인분 결혼식에 자기 카메라 들고가서 동영상 찍어주는 젠떤여자가 너무 조음... pic.twitter.com/gLU4rG4xo0 — (@jenrubycloud) October 27, 2024

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞