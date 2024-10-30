宋慧喬邊佑錫安普賢Jennie都去參加他們的婚禮！兩位長腿男神現場熱聊
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宋慧喬邊佑錫安普賢Jennie都去參加他們的婚禮！兩位長腿男神現場熱聊

明星   2024年10月30日   星期三10:20   Tracy  

（封面圖源：IG@jennierubyjane、@kyo1122、@byeonwooseok、@bohyunahn）

這是誰的婚禮啊？竟然集齊了宋慧喬、安普賢、邊佑錫和BLACKPINK Jennie等人氣明星。

日前，宋慧喬更新了個人IG，表示「祝賀我的妹妹」、「帥氣的我們」，並公開了和新娘的合影。新娘是與宋慧喬合作了多年的知名化妝師安聖熙（音譯），她和未婚夫、知名攝影師朴宗河（音譯），喜結連理。 因新郎、新娘都是業界翹楚，且多年來與明星們合作，因此婚禮上除了宋慧喬之外，還驚現多位頂流明星的身影。
（圖源：IG@kyo1122） （圖源：IG@kyo1122）

邊佑錫和安普賢被其他賓客的鏡頭捕捉到站在一起聊天，身材高挑的兩人在人群中十分顯眼。



（圖源：IG@bohyunahn）） （圖源：IG@byeonwooseok）

Jennie選擇了黑白色系的賓客look，白色襯衣上疊穿了黑色針織衫，打造優雅氣質，手拎一隻白色愛馬仕包包，休閒又貴氣。席間，Jennie還用相機記錄下了新人的幸福時刻，真心為朋友感到開心。

（圖源：IG@jennierubyjane）

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