店大欺客無視粉絲合理要求？SEVENTEEN粉絲看預錄遭遇安全隱患，多人昏厥、身體不適

關於組合SEVENTEEN的新歌錄製現場發生安全問題，粉絲們要求官方道歉。

據韓媒「日間體育」獨家消息，SEVENTEEN於10月15日在京畿道坡州的CJ ENM演播中心進行Mnet《M Countdown》的新歌《LOVE, MONEY, FAME》舞台的預先錄製（又稱事前錄製）。 事後作為觀眾參與的A某在22日通過社交媒體發佈了一篇標題為「2024年10月15日SEVENTEEN《M Countdown》預錄製的粉絲安全問題的官方道歉和整改要求」的文章，聲稱總結了現場遇到安全問題的受害者的意見。該文章在社交媒體X上被轉發超過1000次。

A某表示，「原定申請入場的1600人被壓縮到狹小的空間中，實際入場人數達到了1700人。 站在舞台區域的粉絲們由於周圍人群的擠壓感到生命受到威脅，許多粉絲在舞台表演過程中昏厥或出現身體不適而被抬出現場。為了入場，必須穿上發放的厚重夾克，這導致有人因脫水而昏厥和身體不適。」

A某還提到，「受害者們在離開現場後，由於可以待的空間狹小，只能坐在或躺在瀝青地面上。」並進一步強調，儘管現場工作人員在退場時收集了受害者的個人訊息，但所屬公司並沒有進行任何後續處理。



A某通過粉絲溝通平臺Weverse投訴「在SEVENTEEN的預先錄製中，粉絲暴露於危險環境中，希望能夠傳達不滿」。 但他收到了「現場發生的事情我們只能在現場提供幫助，敬請諒解」的回覆。 對此A某表示：「作為大型企業，擁有巨大影響力的Pledis、HYBE和CJ ENM卻對粉絲的投訴視而不見。 」

與此相關，A某告訴「日間體育」他在10月18日已向韓國消費者協會提出了相關問題，並表示希望通過韓國消費者協會獲得所屬公司的回應，「所屬公司要求若想獲得額外的補償，需提供當時情況的照片或影片等資料」，他聲稱：「然而預錄製在廣播公司進行時，進入錄製工作室時工作人員會通知所有人無法使用手機等電子設備，因此沒有留下任何關於現場情況的證據。」



此外，另一位當時在現場的SEVENTEEN粉絲B某表示，「當天舞台設計為突出的形式，粉絲為了能近距離看到成員們，紛紛湧向中央，導致觀眾們感到非常疲憊。現場的成員們也意識到安全問題，盡量想快點結束錄製。」

對此，HYBE方面表示：「當天的場地容納人數和安保人員規模等都是按照廣播公司的手冊決定的。我們和廣播公司採取了現場措施，如疏導觀眾到休息區和提供飲料，以減少觀眾的不便。」同時，《M Countdown》相關人士表示：「沒有特別的立場。」

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