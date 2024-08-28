【影片＋圖輯】重組為5人團的「FIFTY FIFTY」首次以完整體出席活動！將在30日公開新歌〈Starry Night〉

27日下午，「Billboard K POWER 100」在首爾中區新羅飯店迎賓館舉行，這是為了紀念 Billboard 韓國正式上市的場合，許多明星也出席當天的活動。

值得一提的是 FIFTY FIFTY 2期成員（KEENA＆新成員CHANELLE MOON 、YEWON、HANA、ATHENA）也首次以完整體在公開場合亮相，她們以黑色禮服爲主題燦爛地打招呼，吸引大家的視線。



相關照片一公開，也立即在網路上引發熱烈討論，網友：「哇，真的都很漂亮，臉蛋真不是開玩笑的」、「經紀公司做得好，造型都好好看」、「KEENA 從新活動開始，妝容就很好看」、「CHANELLE 很有魅力」、「希望一切順利」、「哇！ATHENA 好有魅力啊」、「孩子們，我會期待專輯的」、「外形都很好， 只要選好歌就大發了」等等。



而 FIFTY FIFTY 將在8月30日公開先行曲〈Starry Night〉，公開的 MV 預告中不僅公開歌曲的整體氛圍，還公開舞蹈，讓人期待 FIFTY FIFTY 在舞台上的樣子。另外， FIFTY FIFTY 也將在9月20日帶著第二張迷你專輯回歸，重組再出發的 FIFTY FIFTY，也讓人期待不已。



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