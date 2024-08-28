浪漫喜劇《因為不想吃虧》申敏兒婚紗造型成焦點！臉蛋真的瘋了，因為是她穿所以超漂亮～
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浪漫喜劇《因為不想吃虧》申敏兒婚紗造型成焦點！臉蛋真的瘋了，因為是她穿所以超漂亮～

韓劇   2024年8月28日   星期三13:25   Mico  

（封面圖源：tvN《因為不想吃虧》劇照）

大家敢不敢駕馭這件裙子呢？因為是申敏兒穿，才會高分過關啦！XD

tvN 全新韓劇《因為不想吃虧》上週末開播，講述因為不想吃虧而舉辦婚禮的孫海英（申敏兒　飾）與不想給人帶來損害而假扮新郎的金智旭（金永大　飾）之間，零損益的爆笑羅曼史。
（圖源：tvN《因為不想吃虧》海報）

其中，申敏兒的角色在試穿婚紗照時，禮服意外成為了討論的焦點！整件色系貼近肌膚的杏色外，用滿滿的蕾絲荷葉邊裝飾連身裙，無數個白色大蝴蝶結，有網友形容是穿了一件蛋糕在身上，雖然自己絕對不可能選這個造型，但申敏兒穿也太合理～太好看了吧！
（圖源：tvN《因為不想吃虧》劇照）
（圖源：tvN《因為不想吃虧》劇照）
（圖源：tvN《因為不想吃虧》劇照）
（圖源：IG@illusomina）
（圖源：IG@illusomina）
（圖源：IG@illusomina）

同劇演員李相二也留言稱讚道：「孫科長，妳真漂亮。」申敏兒回：「喔某～老闆，謝謝你（的稱讚）。」李相二劇中飾演孫海英工作公司的CEO夫奎賢一角，不相信命中注定的非婚主義者。
（圖源：tvN《因為不想吃虧》劇照）

▼劇中片段，禮服款式被說太丟臉了～XD：

網友留言：「因為是申敏兒，所以好可愛」、「真的會讓人直接聯想到蛋糕，還是好幾層的那種訂製款」、「這什麼啊哈哈哈，但是好適合」、「太有趣了，這麼多年了申敏兒的臉蛋依舊好瘋狂」、「也只有申敏兒駕馭的了」、「臉好看，裙子好醜，但因為是申敏兒穿所以超漂亮～」、「我很好奇金宇彬的看法」
（圖源：tvN《因為不想吃虧》劇照）

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