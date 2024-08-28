【韓網熱門】某個瘋狂電視劇的隨行杯PPL廣告

申敏兒和金永大主演的韓劇《因為不想吃虧》近日開播，劇中女主角海英的女同事怡麟將隨行杯潑向她，但杯中液體一點都沒飛濺出來，原來是蓋著杯蓋。海英驚呼：「哦，密封力！」
怡麟表示這只是假動作，接著打開杯蓋再潑過去！海英閃開導致身邊的男同事宇宰被潑到，宇宰豎起兩個大拇指：「啊，保溫力！」
아이 미친두라마 바나프레소 피피엘 바 밀폐력 보온력 ㅠ ㅠ pic.twitter.com/L9GX50nQCl— 취향 (@loverflavor) August 27, 2024
韓國網友評論：
1. 一給莫呀（這是什麼啊）kkkk
2. 這部劇真的超好笑kkkk像瘋子一樣ᅮ
3. 好像中國或泰國電視劇會出現的場面
4. 居然是二連擊kkkk
5. 真的不是海豚誘拐團拍的廣告嗎？ kkkk（*海豚誘拐團是以無厘頭著稱的廣告電影製作公司）
6. 我覺得很瘋很新穎，很好啊kkk
7. 堪比《Running Man》的PPL水準kkk
8. 這個世界終於瘋了kkk
9. 完了，我想買kkkk
10. 好無語kkk可以直接當廣告用啦，很獨特
11. 其實這樣光明正大搞笑的PPL也蠻不錯kkk
12. 「保溫力」kkkk正常人誰這樣講話啊，一般都是說「啊好燙C8」
13. 申敏兒真的好童顏
14. 這部劇很有趣，喜歡愛情喜劇的人不要錯過kkk
出處：https://theqoo.net/hot/3380435471
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