【韓網熱門】某個瘋狂電視劇的隨行杯PPL廣告

申敏兒和金永大主演的韓劇《因為不想吃虧》近日開播，劇中女主角海英的女同事怡麟將隨行杯潑向她，但杯中液體一點都沒飛濺出來，原來是蓋著杯蓋。海英驚呼：「哦，密封力！」

怡麟表示這只是假動作，接著打開杯蓋再潑過去！海英閃開導致身邊的男同事宇宰被潑到，宇宰豎起兩個大拇指：「啊，保溫力！」



아이 미친두라마 바나프레소 피피엘 바 밀폐력 보온력 ㅠ ㅠ pic.twitter.com/L9GX50nQCl — 취향 (@loverflavor) August 27, 2024

韓國網友評論：

1. 一給莫呀（這是什麼啊）kkkk

2. 這部劇真的超好笑kkkk像瘋子一樣ᅮ

3. 好像中國或泰國電視劇會出現的場面

4. 居然是二連擊kkkk

5. 真的不是海豚誘拐團拍的廣告嗎？ kkkk（*海豚誘拐團是以無厘頭著稱的廣告電影製作公司）

6. 我覺得很瘋很新穎，很好啊kkk

7. 堪比《Running Man》的PPL水準kkk

8. 這個世界終於瘋了kkk

9. 完了，我想買kkkk

10. 好無語kkk可以直接當廣告用啦，很獨特

11. 其實這樣光明正大搞笑的PPL也蠻不錯kkk

12. 「保溫力」kkkk正常人誰這樣講話啊，一般都是說「啊好燙C8」

13. 申敏兒真的好童顏

14. 這部劇很有趣，喜歡愛情喜劇的人不要錯過kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3380435471

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞