【影片】MAMAMOO輝人來臺開唱！機場時尚一身輕，有線耳機成韓媒關注焦點

MAMAMOO輝人將在20、21日連兩天於台北開唱，今（19）日上午便現身仁川機場搭機來台灣。

輝人的機場時尚一身輕便慵懶，格紋襯衫、牛仔褲加上鴨舌帽，帽沿還壓很低相當低調，不過她見到粉絲與媒體的鏡頭，仍親切打招呼，影片中還可看到她親自收下粉絲遞來的卡片。



特別的是，她的機場時尚單品包含有線耳機，不是時下許多人愛用的AirPods或是任何無線耳機，受到媒體的注意‎。還有，據台灣媒體的捕捉，輝人湊巧和‎白虎和演員朴信惠同班機到台灣。



最後附上輝人更多寵粉之舉，她特地到了兩家台灣粉絲特地為她舉辦的生日咖啡廳（生咖），參觀粉絲給她的驚喜並與粉絲互動。



안경휘인 너무 잘생겼음

은은한 미소는 더 잘생겼음..

잘생긴 웃음은 x나 잘생겼음..... pic.twitter.com/mRTfx97luu —(@ohyeah_mmm) April 19, 2024

*延伸閱讀：‎Super Junior持續與MAMAMOO競爭2024來台次數韓星霸主

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