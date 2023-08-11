Stray Kids出席2023 K GLOBAL HEART DREAM AWARDS

2023 K GLOBAL HEART DREAM AWARDS於10日下午在首爾松坡區奧林匹克公園KSPO DOME舉行。

當天出席2023 K GLOBAL HEART DREAM AWARDS紅毯的Stray Kids成員（Bang Chan、Lee Know、Changbin、Hyunjin、Han、Felix、Seungmin和I.N）正在接受媒體拍照。



本次頒獎禮由全炫茂和諧星張度妍擔任主持，不僅是今年第一個正式頒獎典禮，也因為是全球最大規模的K-pop頒獎典禮而引起了K-pop粉絲們的關注。

其他出席本次頒獎典禮的藝人還有NCT泰容、The Boyz、Stray Kids、ATEEZ、Treasure（T5）、ENHYPEN、EPEX、ATBO、xikers、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、Red Velvet的Seulgi、fromis_9、ITZY、SECRET NUMBER、STAYC、 混合組合KARD、李承允、Paul Kim、金在煥、AleXa等等。

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