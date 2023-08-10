《與神同行》地獄使者「神」級重聚河正宇 x 朱智勛，電影《救參的士》9／7來到香港使命必達！

繼2018年熱爆全球的《與神同行》後，兩位地獄使者河正宇、朱智勛首次再度合作！

拍攝由《屍戰朝鮮》導演金成勳執導的全新韓式動作爽片《救參的士》，超有默契聯手救參！電影改編自1986年黎巴嫩韓國外交官遭綁事件，故事講述無家底又黑仔的韓國外交官敏俊（河正宇 飾），為了得到前往美國分局工作的機會，自告奮勇隻身來到黎巴嫩，部署億萬贖金的救參行動，誓要救出外交官同事，誰不知一到埗便誤打誤撞上了韓籍的士司機兼騙子潘秀（朱智勛 飾）的車！一輪「飛的」逃避追捕過後，敏俊使出美國簽證利誘潘秀協助救參行動，二人旋即展開國家級任務。



在《救參的士》預告片中見到不少靚仔的士佬朱智勛的「飛的」鏡頭，亦有槍戰追逐等場面，但河正宇與朱智勛的幽默對答亦相當吸引。事實上河正宇和朱智勛私底下非常老友，河正宇更直言與朱智勛拍《救參的士》時的默契「好到無嘢講！」事實上今次拍攝絕不輕鬆，攝製隊遠赴北非摩洛哥取景拍攝，河正宇及朱智勛也在摩洛哥朝夕相對了5個月，還要在氣候炎熱的狀況下拍攝動作及飛車鏡頭，亦要苦練阿拉伯語及法語。



河正宇表示拍攝現場經常出現很多變數，但他跟朱智勛會靈活運用現場的氛圍，一起互相配合拍攝，「感受到大家對彼此的信任，對戲時充滿樂趣！」朱智勛則說兩人是很有愛的戰友：「拍攝現場其實好令人感動㗎，而且非常刺激。」其實朱智勛早在5年前已收到導演金成勳邀請他拍攝《救參的士》，據說當他知道河正宇已決定參演，即時連劇本都未睇就馬上向導演道謝並答應演出，兄弟檔拍住上一齊再次出動！



故事大綱：斥資200億韓元打造，《屍戰朝鮮》導演金成勳最新秒殺感官動作鉅獻！《與神同行》地獄使者河正宇、朱智勛聯手再現「神」級默契！沒有學霸背景的黑仔外交官敏俊（河正宇 飾）一直無法脫離中東分局，某天接聽了於黎巴嫩失蹤超過一年的外交官同事的暗號，為了一展抱負到美國分局工作，只好親自請纓到黎巴嫩部署億萬贖金的救參行動！敏俊帶著鉅額贖款隻身前往黎巴嫩，誤打誤撞上了韓籍的士司機兼騙子潘秀（朱智勛 飾）的車，更招來軍隊及黑幫攔途截劫，被迫殺入子彈橫飛的奪命公路！身處黎巴嫩的敏俊每一秒都在鬥智鬥力，到底單憑二人之力可否完成國家級任務？

改編自1986年韓國外交官於黎巴嫩被綁架事件，遠赴摩洛哥及義大利取景，歷時7個月拍攝，絕對是今年備受矚目的韓國動作鉅獻！



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