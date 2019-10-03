【SuperM出道記者會】伯賢太坦白：「成員不是我選的，全部都是秀滿PICK」
KPOP 2019年10月3日 星期四14:15 Sani
昨日上午SuperM在首爾舉辦了出道記者會，7個人的聊天真的看點多多、毫無冷場啊！ XD
SuperM是SM娛樂最具代表性的男團的聯合team，成員包括SHINee的泰民、EXO的伯賢與Kai，以及NCT的泰容、Mark、Lucas與Ten，由SM公司代表製作人李秀滿在美國音樂廠牌CMG的邀請下親自擔任製作。
關於由伯賢擔任隊長這件事，泰民說：「雖然輪年資的話我最長，但伯賢哥最懂得照顧大家、和大家都相處得非常好，以個性來講是伯賢最適合當隊長。 」KAI也半吐槽地補充說：「必須要給他個重要的職責，他才能穩重和安靜一點。 」伯賢自謙了一番，MC問他是不是有請客（給大家買了飯），伯賢機智回答：「是買了大家的心。 」❤
問到挑選隊員的標準時，隊長伯賢十分坦白地說：「其實都是李秀滿老師選的，是秀滿PICK。 」泰民說：「我知道為什麼選我，因為隊裡只剩下我一個了！ 」畢竟此刻SHINee的其他成員都在服兵役XD泰民也補充說，平常跟KAI和伯賢等人都很熟，在一起雖然辛苦但也覺得非常開心，KAI和伯賢也表示EXO隊友都很支援他們，而且因為和EXO的行程一起跑，也擔心他們太累， Mark和Ten也分享了NCT隊友的溫暖支援，令伯賢開玩笑說：「好羡慕！ 」
SuperM將於10月4日正式發行首張同名迷你專輯，美國當地時間5日在好萊塢Capitol Records Tower舉辦露天Showcase，首次表演新歌，期待啊！
（圖源：KSD）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論