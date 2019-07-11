【《Level Up》發佈會】韓寶凜爆料成勛：「一見面就送炸雞優惠券！」
韓劇 2019年7月11日 星期四17:30 Sani
成勛一邊強調「不要被我的綜藝形象迷惑」，一邊卻被爆料初次見面就送女主角炸雞優惠券，也太搞笑了XD
MBN水木劇《Level Up》昨日下午舉辦發佈會，成勛、韓寶凜、車善玗(Baro)、姜星、g.o.d成員Danny Ahn等主要演員及PD出席。 這部劇講的是企業重組專家安端泰（音）與遊戲宅申妍花（音）為拯救破產的遊戲公司，一起努力推出遊戲新作的故事。
成勛飾演流星CRC公司（音）本部長安端泰，幫企業回生的成功率高達100%。 成勛在採訪中提到最近出演的《我獨自生活》，表示：「因為在綜藝節目裡是固定的形象，所以擔心粉絲對我產生固定的印象，無法好好看我演戲。 不過《我獨》並不是預設概念的節目，確實真實展現了我的日常。 希望大家把我的表演作品和綜藝節目分開來看待。 」
韓寶凜飾演申妍花，是臨近破產的遊戲公司的企劃組長。 韓寶凜說：「第一次讀劇本結束後成勛給我2張炸雞優惠券，我想會買炸雞的人應該不是壞人吧！ 」成勛害羞地說：「其實是去年給KFC做活動時老闆送的啦，一共送了10萬元的優惠券呢。 」真是很實在XD
此外擔任主演的還有車善玗(Baro)，飾演流星CRC公司的新入職員郭韓哲（音），視安端泰為人生導師，視申妍花為靈魂伴侶：
姜星飾演裴倻彩（音），是曾被安端泰拯救的公司的CEO，喜歡安端泰卻屢屢被他劃清界限：
Danny Ahn飾演流星CRC會長的兒子，因為能力低於安端泰很多所以只擔任室長，但很享受YOLO生活，完全信任並跟隨安端泰：
《Level Up》昨晚已經開播，看過的朋友可以分享一下觀後感啦~
（圖源：KSD）
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