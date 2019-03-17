河成雲先拍了影片跟大家香港的HA:NEUL招呼：有沒有想我啊？

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Wanna One人氣成員河成雲將於4月5日假旺角麥花臣場館，首次以個人身份舉行粉絲見面會《HA SUNG WOON 1st FANMEETING in HONG KONG “MY MOMENT”》。

門票現正於Cityline購票通搶購中。河成雲知道票房反應熱烈，便在3月14日，特別為HA:NEUL(河成雲粉絲)拍攝影片，作為最甜蜜的回禮。

影片中河成雲不單說到今次的見面會巡演“MY MOMENT”即將開始，又特別提及4月5日就是香港場舉行的大日子。之後河成雲更以廣東話向香港的HA:NEUL直說：「我好掛住你哋！」再用英文約定大家：「See you in Hong Kong!」送上最溫馨的心意。粉絲們想近距離接觸河成雲，就要把握最後的購票機會。



河成雲不單將在見面會上跟粉絲互動玩遊戲，亦首次於香港現場獻唱最新自創曲《不要忘記》（Don't Forget），這首歌曲是河成雲在Wanna One活動期間完成的作品，並和另一隊友朴志訓一起演唱，新歌甫推出，瞬即成為熱搜關鍵字，令人非常期待。

見面會期間，河成雲更會和幸運的粉絲一對一擊掌，屆時粉絲們可以近距離一睹其聞名的「無瑕疵好膚質」。粉絲們更有機會和偶像小組合照，或獲得簽名海報，福利滿滿絕對不少。

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HA SUNG WOON 1st FANMEETING in HONG KONG “MY MOMENT”

演出日期：2019年4月5日 (五) 20:00

演出地點：旺角麥花臣場館

主辦單位：168 Production、輝皇娛樂、KULTURE、SKN LIVE

Artist Management：StarCrew / TYPE Communication

Artist Agency：TAJOY / HUMAP CONTENTS

信用卡優先訂票：AEG Promotion

售票單位：Cityline購票通

門票價格：HK$1,680、HK$1,380、HK$880

粉絲福利：

門票價格 HI-TOUCH 團體合照 親簽海報

HK$1,680 900名 140名 60名

HK$1,380 100名 60位 20名

HK$ 880 - - 20名

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