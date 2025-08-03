「又丑又没礼貌」？ SHINee Key在酒吧亲耳听邻座议论自己40分钟，被骂也不敢出声

ENA脱口秀节目《Salon de Idol：你真是话多》1日播出前传第2集，SHINee成员Key分享了一则酒吧趣闻，让同为偶像艺人的BTOB昌燮和少女时代孝渊惊讶不已。

三个人在「偶像之夜」环节回答节目组提前准备的问题，其中一个问题是请选择哪一种情况更让人感到生气：A. 跟人合照后转过身竟听到对方说「刚才那是谁来的？」B. 一个人说「要不要帮你们拍照？」，另一个人竟回答「还不到那个程度吧」。

三位MC不约而同表示「还不到那个程度吧」真的很很让人生气，Key顺势分享多年前亲耳听到别人说自己坏话的经历。 当时Key刚刚通过综艺节目获得人气，在梨泰院某酒吧和朋友小酌聊天时，隔著一张纸的距离被迫偷听隔房间客人的对话：「当时大概有四五位二三十岁的女子，办完生日派对后开始讨论电视综艺，聊到《我独自生活》。 其中一个人说对Key有好感，另一人则针锋相对地表达反对。」



两派人的争吵在酒精催化下演变得越来越激烈，Key和朋友大声不敢出，听著她们陆续贬低Key「讲话没礼貌、长得丑、很差劲」等等，让Key感到难以承受：「她们没想到我就在旁边才能讲出这些话，竟然可以达到这种水准。 在旁边听这些真的太难受了。」昌燮和孝渊也感慨可怕。



孝渊建议Key去隔壁房间打个招呼，Key表示他也真的有在考虑这样做：「她们因为我而吵了足足有40分钟！」



Key还透露最近真的亲耳听到人讲那句话，因为去海外演出时涉及几亿韩元的商务合约，所以在机场请了两位保镖，这时就听到有人小声议论：「还不到那个程度吧？」Key内心也很想笑：「我也知道啊！」



孝渊也分享了她的经历，之前去马来西亚时请了8位保镖，但来接机的粉丝也只有8个人：「当时保镖让大家散开一些，我说：『还不到那个程度吧？』真的太不好意思了。」现在回想起来都是有趣的经历XD



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