送礼也是世界级！BTS Jin给旗安84送上大手笔礼物，旗安84：谢谢你没有忘记我，但有点多了 XD

照顾民宿老板的职员？但...这数量真的超级多啊～

旗安84昨日（7月31日）在自己的 IG 发文写下：「我会好好享用的硕珍啊！谢谢你没有忘记我，但是有点多了。」公开的照片中，门口旁摆满 Jin 作为大使合作推出的「IGIN」传统酒。



大手笔的礼物吸引大家的视线，这数量真的好多啊！看到照片的网友们也纷纷留言：「光是看著就感觉要醉了」、「Jin充满爱意」、「能不能给我一个」、「希望两位的友情能长久」、「大手笔的硕珍」等等。

旗安84和 Jin 因一起出演 Netflix 原创综艺《奇案84的奇趣民宿》而结缘。今年4月公开的《奇案84的奇趣民宿》中，旗安84，Jin池睿恩在郁陵岛爲青春开设并运营异想天开的民宿迎接客人，度过了与众不同的治愈时间。



而旗安84最近在《第4届青龙系列大奖》上凭藉《奇案84的奇趣民宿》获得（综艺・教养部门）男子综艺人赏，并特别说道：「特别感谢 Jin，这位朋友不是世界明星吗？所以我就想如果睡著的时候逃跑怎么办，谢谢你一直遵守规则生活到最后。」日前，《奇案84的奇趣民宿》确定制作第二季，是否会原班人马回归也备受关注！



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