深夜想吃宵夜？朴寶劍說「吃沙拉吧」！網友崩潰：我手上的炸雞突然不香了

人氣演員朴寶劍果然「寶」氣十足！主演的電視劇《苦盡柑來遇見你》與《Good boy》雙劇連發、橫掃2025上半年人氣榜的他，7月30日居然悄悄出現在SBS Power FM《DinDin的Music High》現場，給主持人DinDin還有所有聽眾帶來了一波「深夜幸福襲擊」。

剛從日本粉絲見面會返國的朴寶劍，沒先回家補眠，反而直奔直播間送驚喜。 他不只親切寒暄，還透露最近會穿著DinDin送的跑步襪，在淩晨奔跑「排毒」，連感謝詞都這麼寶劍式浪漫。

邊開車邊收聽節目的聽眾也被這位「國民暖男」迷得神魂顛倒，紛紛留言表示：「已經到家了但不想進去，只好睡車上聽寶劍講話吧（認真）。」



朴寶劍不愧是男神代表，身高182cm、體重75kg，卻在被問到「推薦宵夜」時，不說炸雞不說泡麵，竟然推薦「沙拉」，而且補充：「我來直播前只吃了兩片紫菜飯捲！」聽眾瞬間陷入反省模式：深夜吃炸雞的我，是不是太放縱？



當被問到「什麼時候最幸福」時，寶劍竟然自信回答：「照鏡子的時候。」主持人DinDin立刻秒懂並表示強烈共鳴，現場氣氛一度歡樂爆棚。還有聽眾好奇問：「寶劍是不是從不生氣？」沒想到他妙回：「我當然也會生氣，只是我不說『我很煩』，我說『我很짬뽕（海鮮麵）』（韓語和『很煩짜증 나』的發音雷同）。 」原來連生氣都要這麼幽默有禮貌，這操作太寶劍了！

節目尾聲，寶劍不忘留下一波感動：「如果DinDin去休假，我願意來代班DJ！」此話一出，粉絲已經開始默默計劃讓DinDin快點請假。

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