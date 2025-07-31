《牽牛與仙女》終演感想：秋英宇感謝觀眾喜愛，期待自我突破一人分飾三角〜

大勢演員秋英宇人氣銳不可擋，接連得到了百想藝術大賞與青龍電視劇系列獎項，最近剛終演的作品《牽牛與仙女》也獲得許多觀眾們的喜愛，秋英宇也向喜愛這部作品的觀眾們傳達感謝之意。

秋英宇在7月29日剛播畢的《牽牛與仙女》中挑戰了一人分飾兩角，堅遇以及奉洙。生來就注定擁有死之命運的裴堅遇，與初戀朴星娥（趙怡賢飾）和朋友們見面，同時也領悟到了真正的幸福意義。他的過往中，比起死去的人，活著的人更加可怕，堅遇看見正在哭的人無法棄之不理，展現了溫暖的一面。堅遇為了守護星娥，再度讓惡神附在自己身上，甚至獻出生命，展現純愛的一面。



相反的，體內的另一個靈魂則是冒冒失失的奉洙，甚至有點沒禮貌，不過也轉換著劇情的氛圍。奉洙的本名是張允保，是為在戰鬥中已經身負重傷孤身死去的小兵，甚至想像著自己身邊還有一位哥哥，激發起觀眾們的同情心。而兩個角色如何切換？唯有在星娥的手觸碰到他的時候，堅遇就會出現，只要手一鬆開卻又秒切換回沒禮貌的奉洙，秋英宇自由穿梭在兩個角色中的表現，讓本劇的趣味倍增，也展現了自身的演技。



秋英宇也透過經紀公司表示，始終懷著激動的心情等待首播，但沒想到這麼快就到了播畢的時刻，感到有點可惜，從一開始抗拒一切的牽牛到為了星娥變得溫暖，再轉變為奉洙，非常感謝觀眾們的喜愛。繼《玉氏夫人傳》後秋英宇又再度嘗試一人分飾兩角，之後他還想突破一人分飾三角，希望日後以更進步的面貌與大家見面，他也再度感謝喜愛《牽牛與仙女》的所有觀眾，以及喜愛堅遇和奉洙的朋友們。



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