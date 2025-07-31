《牵牛与仙女》终演感想：秋英宇感谢观众喜爱，期待自我突破一人分饰三角〜

大势演员秋英宇人气锐不可挡，接连得到了百想艺术大赏与青龙电视剧系列奖项，最近刚终演的作品《牵牛与仙女》也获得许多观众们的喜爱，秋英宇也向喜爱这部作品的观众们传达感谢之意。

秋英宇在7月29日刚播毕的《牵牛与仙女》中挑战了一人分饰两角，坚遇以及奉洙。生来就注定拥有死之命运的裴坚遇，与初恋朴星娥（赵怡贤饰）和朋友们见面，同时也领悟到了真正的幸福意义。他的过往中，比起死去的人，活著的人更加可怕，坚遇看见正在哭的人无法弃之不理，展现了温暖的一面。坚遇为了守护星娥，再度让恶神附在自己身上，甚至献出生命，展现纯爱的一面。



相反的，体内的另一个灵魂则是冒冒失失的奉洙，甚至有点没礼貌，不过也转换著剧情的氛围。奉洙的本名是张允保，是为在战斗中已经身负重伤孤身死去的小兵，甚至想像著自己身边还有一位哥哥，激发起观众们的同情心。而两个角色如何切换？唯有在星娥的手触碰到他的时候，坚遇就会出现，只要手一松开却又秒切换回没礼貌的奉洙，秋英宇自由穿梭在两个角色中的表现，让本剧的趣味倍增，也展现了自身的演技。



秋英宇也透过经纪公司表示，始终怀著激动的心情等待首播，但没想到这么快就到了播毕的时刻，感到有点可惜，从一开始抗拒一切的牵牛到为了星娥变得温暖，再转变为奉洙，非常感谢观众们的喜爱。继《玉氏夫人传》后秋英宇又再度尝试一人分饰两角，之后他还想突破一人分饰三角，希望日后以更进步的面貌与大家见面，他也再度感谢喜爱《牵牛与仙女》的所有观众，以及喜爱坚遇和奉洙的朋友们。



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