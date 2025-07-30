我「炫富」顶多吃个烤肉，Super Junior圭贤节俭名言再+1！自爆省钱日常：信用卡积分兑咖啡，冷气都不开

谁说明星都爱炫富？ Super Junior 的「省钱代表」圭贤再度展现他的节俭神技，让粉丝惊呼：这根本是偶像界的消费榜样！

SJ 成员东海和银赫的YouTube综艺《东海水与白头银赫》更新了影片，标题就很闹：「你不是对我摆过架子吗？ 出道20年带大礼来的Super Junior强势忙内Line」，开场就已经笑果十足。

节目中，银赫率先提到：「最近我们成员们都很努力管理身材喔~」接著厉旭自爆：「我体重像橡皮筋一样，最近是微胖期。」这时圭贤不放过机会，直接伸手摸了摸厉旭的肚子，还诚恳（？ ）发言：「真的好软喔。 我们粉丝签名会可不可以办成『摸肚子会』？ 超可爱的啦~」笑翻全场。



然后进入今日重点：「圭贤的省钱美学」。 圭贤说自己最近迷上便利商店的杯装冰淇淋 ，「小小一杯卖6900块（韩币，下同/约新台币15圆8），本来觉得太贵了，但用信用卡点数可以免费兑换！」於是他「眼睛一翻」直接下单24杯，还补一句：「我每天吃一杯，吃很开心得！」



你以为这样就结束了？ 错！圭贤可是经得起卡费审查的男人！他曾在节目《阁楼问题儿童》中透露，自己的信用卡一个月帐单金额低於50万（约台币1.2万）是常有的事，甚至去年夏天还坚持不开冷气。

圭贤认真表示：「我从小就不乱花钱。 有次看到后辈生日办在夜店，一次花掉一千万（约24万台币），我直接震惊到说不出话。」至於自己的「奢侈」行为？ 「就是偶尔在烤肉店吃个十万的餐啦~」至於穿搭，也选便宜实用为主，完全实践低调生活。



网友反应爆笑：「谁来颁给他一张省钱派金卡」、「明明可以靠脸吃饭，却坚持靠点数吃冰」、「冰淇淋 一天一杯，圭贤版的养生生活？」

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