韓國公園驚現「幽靈」？ 首爾推「3D全息警察」犯罪率驟降22%，網吐槽「比壞人更可怕」

首爾中部警察署為了改善公園治安狀況，竟派出3D全息警察在夜間「蹲守喊話」，據說犯罪率確實有降低，但網友看到後紛紛表示太嚇人...

這尊3D全息警察位於爾市中區乙支路商業街附近的苧洞3公園，每晚7點到10點每隔兩分鐘出現，說出「本地已設置CCTV監視器，發生暴力等緊急狀況時，警方將即時出動」，幾秒後突然消失。

據悉該公園附近過去常因飲酒引發鬧事與暴力事件，警方針對治安熱點設置該系統，作為「打造安全公園計劃」的一部份。 根據警方分析，自從去年10月全息警察開始「上班」，截至今年5月為止，與前一年同期相比，該公園周邊的5大類刑案（殺人、強盜、性侵、竊盜、暴力）減少約22%。 警方指出，即使仔細觀察可發現並非真人，但單憑存在感就能有效威懾犯罪。



中部警察署還補充，全息影像以真人比例打造、身高175cm左右，模擬實際警察外型與制服，能夠提升市民安全感、預防無序行為。 為避免在不同季節出現違和感，特別選用了四季皆宜的制服影像。 此外，因為該區域有大量外籍觀光客，全息警察在外國遊客間也頗受歡迎。

不過，根據中部警察署提供的現場圖片，這位全息警察呈現半透明狀態，腿部以下幾消失不見、呈現「下身失蹤」狀態，若半夜突然出現在路邊，恐怕會給沒有心理準備的路人帶來精神衝擊。 韓網友也紛紛吐槽：「我還以為是鬼，差點嚇死kkk」「比壞人還可怕...」「晚上經過會昏倒吧」「我的壽命也會（跟犯罪率）一起減少」「不是犯罪減少，是大家都被嚇跑了吧」「太可怕了... 能不能做得不那麼嚇人」「我是警察！交出我的腿... 不是，交出身份證」「好想給那雙腿塗上顏色」。

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