《Running Man》忙内池睿恩住家首次公开，大神刘在锡赠送符合她食量的礼物！

池睿恩的家在节目中首次曝光！今天（27日）播出的 SBS《Running Man》中，成员们将展开一场向池睿恩「接力送礼」的攻势。

据制作组透露，近期录制的节目以「Happy 睿恩 Day」竞赛为主题，成员们造访了池睿恩的新家，举办乔迁派对。到访前，成员们为了准备乔迁礼物展开了各式各样的超市大采购，被分成了以「吃货」池睿恩为对象的「美食派」和以生活用品为主的「实用派」，进行风格迥异的购物比拼。



其中最引人注目的礼物就是刘在锡准备的乔迁礼物。刘在锡发现了一款完全符合池睿恩食量的家电后说道：「要送这种才对！」预告满意度 100%，展现了超大方的举动。究竟这份礼物是什么？能否正中房主池睿恩的喜好，引人期待。



而后，手提满满礼物抵达池睿恩家的成员们，对池睿恩独特且鲜明的「MZ 感性」品味惊叹不已。成员们为了获得池睿恩的青睐，边自我检视礼物边进行礼物简报，紧张不已。结果，自称「极简主义者」的池睿恩甚至表示：「我会挑著收礼物喔。」在双方同意下被退回的礼物，随即展开了由成员们重新分配的全新概念「乔迁礼物拍卖会」。



▼预告，今天（27日）下午6点10分（韩国时间）播出：



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